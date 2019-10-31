За снежную глыбу, упавшую на 10-летнюю девочку, в Прикамье осудили сотрудников управляющей компании

СЕГОДНЯ 06:10 2019-10-31T06:10:07+03:00

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В Пермском районе завершился суд над директором и техником управляющей компании «Гарант». Их обвиняли в преступной небрежности: сотрудники УК не проконтролировали, в каком состоянии находятся жилые дома в поселке Звездный, которыми они управляли, и своевременно не чистили их кровли. Из-за этого произошел несчастный случай - 18 марта 2019 года с крыши дома на улице Бабичева сорвалась снежно-ледяная глыба. Она упала на 10-летнюю девочку, которая получила тяжелые травмы и ушибы. Эксперты квалифицировали их как тяжкий вред здоровью.

- Директор и техник управляющей компании «Гарант» признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка, - сообщили в краевой прокуратуре.

Суд приговорил техника к полутора годам колонии общего режима и штрафу в 100 тысяч рублей, директора управляющей организации - к штрафу в размере 400 тысяч рублей. Также с МУП ЖКХ «Гарант» в пользу родителей пострадавшего ребенка взыскано 700 тысяч рублей компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU