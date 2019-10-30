В Перми камера наблюдения в банке зафиксировала изобретательный способ кражи денег клиентов

СЕГОДНЯ 18:20 2019-10-30T18:23:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Необычное видео выложили пермские полицейские. Камера видеонаблюдения в пермском банкомате записала, как можно без труда похитить 34 тысячи у забывчивого клиента.

На кадрах видно, как в помещение банка входит человек в годах, а затем начинает присматриваться к поведению других посетителей банкомата. Дело в том, что одна из ошибок клиентов, желающих положить наличные на свою карточку, - они вносят деньги в купюроприемник, но забывают подтвердить завершение операции.

На видеозаписи один из посетителей так и поступает - он нагибается, чтобы одернуть штанину, а затем уходит. Похититель подходит к опустевшему терминалу и преспокойно снимает чужие деньги.

- Этот случай зафиксировали в Ленинском районе, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - Молодой человек зашел в банк, чтобы совершить денежную операцию через терминал. Пермяк внес 34 тысячи рублей в купюроприемник и отвлекся. Судя по кадрам видеонаблюдения, он начал поправлять носок на ноге и забыл подтвердить завершение операции. Его невнимательностью воспользовался другой посетитель. Он забрал деньги, положил их в карман и вышел из помещения. Сейчас его разыскивают. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

В полиции сообщили приметы подозреваемого: ему около 50 лет, он среднего телосложения, у него седые волосы, носит очки. Был одет в темную бейсболку и черную ветровку.

ИСТОЧНИК KP.RU