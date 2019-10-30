2019-10-30T18:23:26+03:00
Общество

В Перми камера наблюдения в банке зафиксировала изобретательный способ кражи денег клиентов

Кадры видео выложили полицейские, чтобы им помогли поймать похитителя [видео]
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Один клиент поправляет носок, другой за ним наблюдает. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.Один клиент поправляет носок, другой за ним наблюдает. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.
Изменить размер текста:

Необычное видео выложили пермские полицейские. Камера видеонаблюдения в пермском банкомате записала, как можно без труда похитить 34 тысячи у забывчивого клиента.

На кадрах видно, как в помещение банка входит человек в годах, а затем начинает присматриваться к поведению других посетителей банкомата. Дело в том, что одна из ошибок клиентов, желающих положить наличные на свою карточку, - они вносят деньги в купюроприемник, но забывают подтвердить завершение операции.

На видеозаписи один из посетителей так и поступает - он нагибается, чтобы одернуть штанину, а затем уходит. Похититель подходит к опустевшему терминалу и преспокойно снимает чужие деньги.

- Этот случай зафиксировали в Ленинском районе, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - Молодой человек зашел в банк, чтобы совершить денежную операцию через терминал. Пермяк внес 34 тысячи рублей в купюроприемник и отвлекся. Судя по кадрам видеонаблюдения, он начал поправлять носок на ноге и забыл подтвердить завершение операции. Его невнимательностью воспользовался другой посетитель. Он забрал деньги, положил их в карман и вышел из помещения. Сейчас его разыскивают. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

В полиции сообщили приметы подозреваемого: ему около 50 лет, он среднего телосложения, у него седые волосы, носит очки. Был одет в темную бейсболку и черную ветровку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пермский край поступят 9 новеньких пожарных машин
В Пермском крае определили лучших пловцов
В День народного единства в Пермь не будут приглашать звезд
В Перми семейная пара отметила «изумрудную свадьбу»
В Перми пройдет мистический литературный вечер
Жительница Прикамья зарезала ножом родную дочь
Житель Прикамья убил пожилую женщину, похитил ее иконы и поджег дом
"Прокусили руку прямо до кости". На пермяка в лесу набросилась стая собак
В МВД не подтверждают покушение на соведущего Big Russian Boss в Перми
Черная икра, виноградный сок и капуста – в Перми открывается фотовыставка, посвященная местным продуктам
Просили вскрыть двери, но нам все отказывали: в Перми умершая женщина 10 дней пролежала в квартире
В Перми жильцы 10-этажки сделали двухэтажную квартиру за счет чердака
В Перми на автобусной остановке нашли труп
В Перми автобус протаранил припаркованный легковой автомобиль
В МЧС предупредили о гололеде, снежном накате и похолодании в Прикамье