В Пермском крае определили лучших пловцов

СЕГОДНЯ 15:37 2019-10-30T15:37:17+03:00

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В рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ» – спорту» филиал «ПМУ» холдинга поддержал проведение первенства Пермского края по плаванию. Соревнования прошли 29 и 30 октября в спортивном комплексе «Олимпия». 313 сильнейших спортсменов из Перми, Березников, Соликамска, Горнозаводска и других территорий края разыграли 104 комплекта медалей и поборолись за право представлять регион на окружных и всероссийских стартах.

Соревнования проходили в трех возрастных подгруппах: юниоры 2001-2002 г.р. и юниорки 2002-2004 г.р., юноши 2003-2004 г.р. и девушки 2005-2006 г.р. не ниже 2-го спортивного разряда, юноши 2005-2006 г.р. и девушки 2007-2008 г.р. не ниже 3-го спортивного разряда. Борьба развернулась в таких дисциплинах, как комплексное плавание, баттерфляй, брасс, вольный стиль, плавание на спине. В программе были и две эстафеты 4х50 м.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ», президент ОО «Федерация плавания Пермского края»:

– Первенство Пермского края – это наши заключительные соревнования в 2019 году. Для кого-то они могут стать началом большого спортивного пути. Спортсменам они дают возможность показать свой уровень подготовки и пройти отбор на региональные и федеральные старты. Календарь российских соревнований достаточно насыщенный и принять участие в них могут дети самых разных возрастов, даже самые маленькие спортсмены.

Чемпионами по числу золотых медалей стали: Алина Михайлова (Чайковский), Софья Пашневская (Соликамск), Анастасия Урусова (Березники), Ксения Лучникова (Березники) и Владислав Третьяков (Пермь), Кирилл Щеглов (Березники) и Максим Картавкин (Пермь). Все эти спортсмены завоевали по 4 золотых медали.

Диана Федорочева, мастер спорта, бассейн «Олимпия-Пермь», победитель соревнований на дистанциях 50 м вольным стилем, 50 и 100 м на спине:

– Приятно было стать первой на этих соревнованиях. Но это не повод расслабляться, впереди много важных стартов. Сейчас я активно готовлюсь к Всероссийским соревнованиям «Резерв России», Чемпионату РФ. Конкуренция на этих состязаниях очень серьезная. Поэтому стараюсь усердно готовиться, каждый день тренируюсь в зале, в бассейне. На данный момент мое самое серьёзное достижение – второе и третье места на соревнованиях Приволжского федерального округа. В будущем хотелось бы победить на России или хотя бы попасть в тройку призёров.

Александр Галышкин, КМС, бассейн «БМ» (Пермь), победитель соревнований на дистанциях 50 м и 200 м вольным стилем:

– На этих соревнованиях я стал первым в нескольких заплывах. Но сам не очень доволен своим временем, хочется проплыть быстрее. Конкуренция на дорожке у меня, прежде всего, с собой. Всегда стремлюсь улучшить результаты. Ближайшая моя цель – стать мастером спорта. В прошлом году на Всероссийских соревнованиях я проплыл близко к этому нормативу. Надеюсь, у меня получится добиться этой цели. Главное – верить в себя, проявлять упорство и работать на тренировках.

Организаторами Первенства Пермского края по плаванию выступили Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края», ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» и спорткомплекс «Олимпия».

Золотые медали Первенства в своих возрастных категориях завоевали:

50 м (вольный стиль) – Мария Даниленко (Пермь), Алина Михайлова (Чайковский), Елизавета Синюкова (Пермь), Александр Галышкин (Пермь), Кирилл Щеглов (Березники), Юрий Ершов (Пермь);

100 м (вольный стиль) – Диана Федорочева (Пермь), Алина Михайлова (Чайковский), Елизавета Синюкова (Пермь), Владислав Третьяков (Пермь), Кирилл Щеглов (Березники), Юрий Ершов (Пермь);

200 м (вольный стиль) – Лана Тамбия (Чайковский), Ксения Лучникова (Березники), Елизавета Синюкова (Пермь), Александр Галышкин (Пермь), Кирилл Щеглов (Березники), Данил Абзалов (Чайковский);

400 м (вольный стиль) – Александра Голубцова (Пермь), Ксения Лучникова (Березники), Стефания Конина (Березники), Владислав Третьяков (Пермь), Кирилл Щеглов (Березники), Дмитрий Мельников (Березники);

800 м (вольный стиль) – Анастасия Плотникова (Березники), Анна Суворова (Краснокамск), Стефания Конина (Березники), Александр Маврин (Краснокамск), Михаил Безгодов (Березники), Дмитрий Мельников (Березники);

50 м (на спине) – Диана Федорочева (Пермь), Валерия Новоселова (Чайковский), Ольга Алякринская (Пермь), Савелий Паньков (Горнозаводск), Вадим Колегов (Оса), Артём Колышкин (Пермь);

100 м (на спине) – Диана Федорочева (Пермь), Ксения Лучникова (Березники), Ольга Алякринская (Пермь), Савелий Паньков (Горнозаводск), Вадим Колегов (Оса), Артём Колышкин (Пермь);

200 м (на спине) – Анастасия Плотникова (Березники), Елизавета Шардина (Оса), Елизавета Сымова (Березники), Савелий Паньков (Горнозаводск), Вадим Колегов (Оса), Артём Колышкин (Пермь);

50 м (брасс) – Анастасия Урусова (Березники), Софья Пашневская (Соликамск), Елизавета Мельникова (Березники), Андрей Фомин (Пермь), Михаил Попов (Соликамск), Николай Нефедов (Пермь);

100 м (брасс) – Анастасия Урусова (Березники), Софья Пашневская (Соликамск), Елизавета Мельникова (Березники), Андрей Фомин (Пермь), Михаил Попов (Соликамск), Владимир Сементин (Чусовой);

200 м (брасс) – Анастасия Урусова (Березники), Софья Пашневская (Соликамск), Елизавета Мельникова (Березники), Владислав Третьяков (Пермь), Михаил Попов (Соликамск), Богдан Камаев (Губаха);

50 м (баттерфляй) – Елизавета Бородкина (Пермь), Алина Михайлова (Чайковский), Алиса Головина (Пермь), Максим Картавкин (Пермь), Роман Сенокосов (Пермь), Никита Ануфриев (Пермь);

100 м (баттерфляй) – Екатерина Журавлева (Березники), Алина Михайлова (Чайковский), Яна Никифорова (Пермь), Максим Картавкин (Пермь), Лев Коптяев (Березники), Денис Соловьев (Березники);

200 м (баттерфляй) – Екатерина Журавлева (Березники), Александра Тверетинова (Березники), Лидия Кутюхина (Березники), Лев Коптяев (Березники), Денис Соловьев (Березники);

200 м (комплексное плавание) – Александра Толстикова (Оса), Елизавета Шардина (Оса), Алина Таратонова (Чайковский), Максим Картавкин (Пермь), Данил Воложанин (Березники), Юрий Ершов (Пермь);

400 м (комплексное плавание) – Екатерина Журавлева (Березники), Софья Пашневская (Соликамск), Анастасия Черепанова (Губаха), Максим Картавкин (Пермь), Лев Коптяев (Березники), Богдан Камаев (Губаха);

эстафета 4х50 метров (вольный стиль) – Владислав Третьяков, Роман Сенокосов, Андрей Фомин, Никита Копылов (Пермь), Анастасия Урусова, Анастасия Плотникова, Александра Тверетинова, Ксения Лучникова (Березники).