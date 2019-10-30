2019-10-30T14:44:03+03:00
Общество

В День народного единства в Пермь не будут приглашать звезд

Основные праздничные гуляния будут возле ДК им. Солдатова
Андрей МАТЛИН
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День народного единства в Перми решили отметить ярмарочными гуляньями.День народного единства в Перми решили отметить ярмарочными гуляньями.
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В прошлом году пермяков побаловали в ноябрьские праздники выступлением певицы Виктории Дайнеки. За концерт на стадионе «Юность» тогда выложили более миллиона рублей.

В этом году решили не приглашать дорогостоящих звезд, а отметить праздник своими силами.

Как рассказали в мэрии, основные праздничные мероприятия развернутся на площадке Дворца культуры имени Солдатова.

- Центральным событием универсальная ярмарка, - объяснили там. – Она пройдет 4 ноября с 12.00 до 18.00 перед ДК имени Солдатова. Для пермяков и гостей города будут представлены продовольственные товары, изготовленные местными производителями – мед, масло, молоко, сметана, сыры, колбасы, ягоды, грибы, сухофрукты. А также - изделия мастеров народных промыслов – игрушки, кухонная утварь, теплые носки, варежки, сувениры.

Во дворце в 16.00 начнется праздничный концерт с участием прикамских ансамблей «Воскресение», «Камушка», «Хорус-квартет» и иллюзиониста Владимира Данилина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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