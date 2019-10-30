Жительница Прикамья зарезала ножом родную дочь

СЕГОДНЯ 12:53 2019-10-30T12:56:37+03:00

За это она отсидит 8 лет

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В майские праздники в одном из домов в поселке Пашия Горнозаводского района разыгралась кровавая драма. 8 мая в десять вечера 55-летняя женщина, перебрав спиртного, набросилась с ножом на свою 28-летнюю дочь. От ран, нанесенных матерью, молодая женщина скончалась на месте. Следователи Горнозаводска возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

И вот состоялся суд.

- Виновной назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Вскоре в этом же городе будут рассматривать еще одно дело об убийстве.

- Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Горнозаводска, все материалы переданы в суд, - сообщили следователи. - В нетрезвом виде обвиняемый нанес смертельные травмы пожилой жительнице этого города. По мнению следствия, Собранные доказательства подтверждают его вину.

ИСТОЧНИК KP.RU