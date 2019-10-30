2019-10-30T11:06:37+03:00
Общество

Черкая икра, виноградный сок и капуста – в Перми открывается фотовыставка, посвященная местным продуктам

Она появится в в сквере возле отеля «Урал»
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: проект «Покупай пермское».Фото: проект «Покупай пермское».
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В среду, 30 октября, в сквере возле отеля «Урал» откроется городская фотовыставка проекта «Покупай пермское». На ней будут показаны фотографии продуктов и изделий, производящихся в Прикамье.

Уникальные ягодные джемы на натуральном виноградном соке, черная икра, мед от особой породы пчел, лекарство «Карбопект», мотоблок «Целина», а также баранки, овощи, светильники стали героями художественных фотографий.

Фото: проект «Покупай пермское».

Фото: проект «Покупай пермское».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми завершили реконструкцию арт-объекта «Авиамузей под открытым небом», который располагается на ограждении вдоль улицы Куйбышева. Помимо прежних граффити появились и новинки. Так, рисунки стали объемными, максимально реалистичными, появились изображения людей – летчиков, конструкторов, механиков. Добавилось три новых самолета и два двигателя.

Проект реализовала группа пермских художников под руководством Алексея Щигалева. Для новой экспозиции они использовали 35 ведер фасадной краски и 366 аэрозольных баллончиков на участке в 330 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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