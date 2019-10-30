Просили вскрыть двери, но нам все отказывали: в Перми умершая женщина 10 дней пролежала в квартире

СЕГОДНЯ 09:43 2019-10-30T09:43:47+03:00

Автор поста утверждает, что на кухне была включена конфорка

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28 октября в квартире в Перми нашли труп умершей пенсионерки. Как сообщают пользователи соцсетей, она пролежала там 10 дней.

- Она и ее подруга, тоже пожилая женщина, звонили друг другу почти каждый день - отмечались, - пишут в группе "Подслушано Пермь". - Поверьте, это делают многие, кто живет один. Когда одна из них не могла дозвониться, женщина забила тревогу. Она приходила несколько раз к дверям подруги - тишина, только кот громко кричал.

По словам автора поста, к кому бы пенсионерка не обратилась, все отказывались вскрывать квартиру. Так прошло 10 дней. Когда квартиру вскрыли, обнаружилось, что пенсионерка мертва.

- На кухне обнаружили и включенную конфорку, - добавил автор поста. - Счастье, что ничего не случилось.

В комментариях к посту пользователи спрашивали о судьбе кота, который жил в квартире вместе с пенсионеркой. Местные жители ответили, что животное забрали, с ним все хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU