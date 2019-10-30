2019-10-30T09:22:46+03:00
Общество

В Перми жильцы 10-этажки сделали двухэтажную квартиру за счет чердака

Суд обязал их демонтировать незаконное помещение
Андрей МАТЛИН
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Суд обязал убрать эту лестницу в пермской многоэтажке.Суд обязал убрать эту лестницу в пермской многоэтажке.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Время от времени некоторых жителей нижнего и верхнего этажей пермских многоэтажек посещают идеи: а нельзя ли увеличить жилплощадь, углубившись вниз или надстроив квартиру?

"КП" уже писала о том, как в Свердловском районе Перми жильцы одной из квартир сделали ее двухуровневой, устроив в подвале гостиную с каминным залом. По требованию соседей суд обязал собственников жилья ликвидировать самострой.

Недавно в одном из пермских судов состоялся аналогичный процесс. ТСЖ подало иск к жильцам 10-этажки в Мотовилихе, которые превратили свою квартиру в двухэтажную, сделав надстройку на чердачном этаже.

- На техническом этаже были возведены стены из кирпича, надстроенное помещение по наружному обмеру имеет площадь 64,53 квадратных метра, - сообщили в Мотовилихинском суде. – Из квартиры была оборудована лестница в чердачное помещение. Проведено освещение и отопление. ТСЖ подало иск в суд, поскольку на требование вернуть квартиру в первоначальное состояние собственники не отреагировали.

Изобретательные жильцы не смогли доказать судье, что пристроили второй этаж к своей квартире с согласия остальных жителей дома.

- Они должны демонтировать помещение, возведенное над квартирой и восстановить потолочное перекрытие между этажами в течение 30 дней, - таким было судебное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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