В Перми на автобусной остановке нашли труп

СЕГОДНЯ 08:44 2019-10-30T08:51:50+03:00

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Днем 29 октября на остановке "Больница" в микрорайоне Кислотные Дачи нашли тело мужчины.

- Ему, предположительно, 55 лет, мужчина скончался до прибытия бригады "скорой помощи", - рассказали на станции.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины, обстоятельства смерти выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени при странных обстоятельствах погиб молодой спортсмен из Прикамья. В сентябре тело молодого человека нашли у одной из многоэтажек Тюмени. По предварительным данным, он выпал из окна 15 этажа. Следователи после случившегося начали выяснять причины трагедии. Знакомые погибшего рассказали что Вячеслав поехал в Тюмень в гости к родственникам. По другой версии, он поехал в Тюмень на работу. Неизвестно, что он делал в квартире многоэтажки и что произошло потом. Это предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU