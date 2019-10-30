В Перми автобус протаранил припаркованный легковой автомобиль
Вчера вечером на Южном обходе Перми автобус «МАЗ» наскочил на автомобиль «Лада Калина», который был припаркован на обочине. Владелец отечественной легковушки получил травмы, к счастью, не слишком тяжелые.
Как позже объяснил автоинспекторам пермяк, он вынужден был здесь остановиться из-за поломки машины.
Протаранившим легковой автомобиль автобусом управлял 44-летний житель деревни Шалаши.
- Раньше он трижды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. – ДТП с участием автобуса произошло вчера примерно в 21.15 на 37 километре Южного обхода Перми. Водитель автомобиля «Лада Калина» получил травму ноги. В настоящее время по факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении.
ИСТОЧНИК KP.RU