2019-10-30T07:47:48+03:00
Происшествия

В Перми автобус протаранил припаркованный легковой автомобиль

Его водителя раньше трижды штрафовали за нарушение правил дорожного движения
Андрей МАТЛИН
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В полиции выясняют обстоятельства ДТП.В полиции выясняют обстоятельства ДТП.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Вчера вечером на Южном обходе Перми автобус «МАЗ» наскочил на автомобиль «Лада Калина», который был припаркован на обочине. Владелец отечественной легковушки получил травмы, к счастью, не слишком тяжелые.

Как позже объяснил автоинспекторам пермяк, он вынужден был здесь остановиться из-за поломки машины.

Протаранившим легковой автомобиль автобусом управлял 44-летний житель деревни Шалаши.

- Раньше он трижды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. – ДТП с участием автобуса произошло вчера примерно в 21.15 на 37 километре Южного обхода Перми. Водитель автомобиля «Лада Калина» получил травму ноги. В настоящее время по факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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