В МЧС предупредили о гололеде, снежном накате и похолодании в Прикамье

СЕГОДНЯ 07:22 2019-10-30T07:22:00+03:00

Синоптики не исключают, что снег может уже не растаять до весны

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Если кто-то из водителей еще не поменял шины на зимнее – тянуть дальше не имеет смысла: синоптики предупреждают, что в течение, как минимум, нескольких дней на всей территории Прикамья ляжет снежный покров.

- Не исключено, что снег уже не растает до весны, хотя такое нечасто случается, чтобы постоянный снежный покров у нас установился в конце октября, - говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. – В Перми на этой неделе толщина снежного покрова не превысит нескольких сантиметров, на севере края он будет заметно толще. В районе Березников и Кудымкара застыла снежная каша, так что автомобилистам стоит проявлять здесь особую осторожность.

Быть осторожными водителей призывают и в краевом управлении МЧС.

- Сегодня, в среду, в отдельных районах края будет сильный гололед, на дорогах по северу региона местами гололедица, снежный накат, - предупреждают в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Температура воздуха днем в Прикамье может опуститься до 6 градусов ниже нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU