2019-10-30T06:44:59+03:00
Происшествия

В Прикамье судили руководителя управляющей компании, из-за которого мать с ребенком отравились газом

Его приговорили к исправительным работам
Андрей МАТЛИН
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В Прикамье мать с ребенком чуть не задохнулись газом. Фото: архив "КП".В Прикамье мать с ребенком чуть не задохнулись газом. Фото: архив "КП".
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В марте прошлого года в многоквартирном доме в одном из поселков Чусовского района едва не погибли мама с малолетним ребенком. В квартире, где они жили, стал скапливаться угарный газ. Их дом отапливался природным газом, и вентиляционный канал, по которому должны были удаляться продукты горения, засорился.

- В результате этого в помещении квартиры в доме на улице Гагарина, 6 в поселке Скальный Чусовского района произошло задымление, и проживающие в ней мать с несовершеннолетним ребенком получили острое отравление окисью углерода, - сообщили в краевой прокуратуре.

Чусовской городской суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО «УК «Скальный». Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Судья приговорил экс-директора управляющей компании к 1 году 3 месяцам ограничения свободы. Потерпевшим посоветовали подать иск на компенсацию морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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