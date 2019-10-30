2019-10-30T06:16:15+03:00
Общество

В Прикамье в День народного единства не будут продавать спиртные напитки

Нарушителям запрета грозят штрафы
Андрей МАТЛИН
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В Прикамье объявили, какие дни будут "трезвыми". Фото: архив "КП".В Прикамье объявили, какие дни будут "трезвыми". Фото: архив "КП".
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В понедельник, 4 ноября, во всех населенных пунктах Пермского края будет запрещено продавать спиртные напитки в торговых точках. Для того, чтобы сделать в Прикамье День народного единства «трезвым», выпустили специальное постановление краевого правительства.

В нем предусматриваются штрафы для тех, кто нарушит запрет – от 3 до 4 тысяч рублей для должностных лиц, для продавцов. Юридические лица – торговые предприятия – могут наказать на сумму от 30 до 40 тысяч рублей.

Эти ограничения не распространяются на кафе и рестораны.

Этим же постановлением продажа алкоголя в розницу будет также запрещена в Прикамье в праздник Весны и Труда (1 мая), в День Победы (9 мая), в День пограничника (28 мая), в Международный день защиты детей (1 июня), в День России (12 июня), в дни проведения в школах «Последнего звонка», в День воздушно-десантных войск (2 августа) и в День знаний (1 сентября).

ИСТОЧНИК KP.RU

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