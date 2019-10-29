В Прикамье пропали брат и сестра

29 Окт. 21:07 2019-10-29T21:07:23+03:00

Они ушли из дома в Осе и до сих пор не вернулись

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В соцсетях разместили информацию о поисках Анжелики и Анатолия из города Оса. Брату и сестре по 15 лет. Они ушли из дома в пятницу, 25 октября, и по настоящее время не вернулись. Об их местонахождении ничего не известно.

Приметы детей: Анжелика в день пропажи была одета в синие джинсы, черно-белые кроссовки, ярко-желтую куртку, у девочки средней длины волосы каштанового цвета, белые длинные накладные ногти. На Анатолии были темно-синяя олимпийка, темно-серые штаны, красные кроссовки, черная шапка, с собой у него был черный рюкзак с рисунком (указательный палец, показывающий вправо).

Всех, кто что-либо знает о местонахождении детей или обладает любой другой информацией, просят позвонить по телефону 8-982-25-99-554 (Юлия).

В комментариях местные жители отметили, что видели похожего мальчика у одного из магазинов на улице Степана Разина. Поиски продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU