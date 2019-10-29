В Прикамье остановлены поиски женщины с тростью

СЕГОДНЯ 18:28 2019-10-29T18:28:45+03:00

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80-летняя Нина Ш. пропала в районе дома № 16 по улице Чапаева. С тех пор ее местонахождение было неизвестно. Сообщалось, что женщина передвигалась с помощью трости.

Волонтеры поискового отряда «Регион 59» объявили сбор на поиски Нины Ш. Первый раз он прошел вечером в понедельник, 28 октября. Но он не дал результатов. Второй сбор был назначен на вторник, 29 октября. Для поисков требовались теплая одежда, непромокаемая обувь, светоотражающий жилет или яркая деталь на одежде, если таковая имелась, а также фонари.

Поиски проходили в Лысьве. Также волонтеры просили помощь в расклейке объявлений.

Вечером того же дня, 29 октября, волонтеры сообщили, что поиски остановлены. Женщину нашли, она погибла. Что произошло, не уточняется. Волонтеры выразили соболезнования близким и поблагодарили всем откликнувшимся за помощь в поисках.

ИСТОЧНИК KP.RU