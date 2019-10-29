В Перми сетевиков обязали подключить дом к теплу

СЕГОДНЯ 18:11 2019-10-29T18:11:11+03:00

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Пермские антимонопольщики нашли в действиях ПАО «Т Плюс» нарушение закона о защите конкуренции. Компания отказалась заключать договор на поставку тепла с ТСЖ «Норильская, 15», объяснив свой отказ тем, что ее сети не имеют непосредственного присоединения к теплопотребляющим установкам этого ТСЖ.

В этом усмотрели злоупотребление доминирующим положением на рынке коммунальных услуг. Пермское УФАС пришло к выводу, что у сетевиков не было для отказа ни правовых, ни экономических, ни технологических причин.

- Выяснилось, что компания, не смотря на наличие у нее дочерней структуры ООО «ПСК», продолжала в отдельных случаях выступать в роли теплоснабжающей организации для ряда ТСЖ и заключала с товариществами договоры теплоснабжения, - пояснил руководитель Пермского УФАС Александр Плаксин. - Таким образом, отказ ПАО «Т Плюс» заключить договор теплоснабжения с ТСЖ «Норильская, 15» в то время как с аналогичными организациями такие договоры заключались, свидетельствует о том, что теплосетевая компания подходила к этому процессу произвольно, опираясь на собственное усмотрение.

Ведомство предупредило компанию, что договор заключить все-таки необходимо. Исполнить предупреждение нужно до 1 ноября этого года, если этого не произойдет, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU