2019-10-29T17:44:16+03:00
Спорт

Пермячка стала лучшей в Европе по скалолазанию

Она завоевала «золото» на первенстве в группе «юниорки»
Екатерина ГАСПЕР
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Фото: администрация Пермского краяФото: администрация Пермского края
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Первенство Европы по скалолазанию среди участников от 14 до 19 лет прошло в Воронеже. За победу боролись 222 спортсмена.

Пермячка Дарья Кузнецова заняла первое место в группе «юниорки» в дисциплине «скорость». Спортсменку тренирует Владимир Попов. В подготовке он использовал системный подход.

- Мы упорно шли к победе, - рассказывает тренер. – Дарья тренировалась по четыре часа ежедневно, шесть дней в неделю.

Всего в первенстве приняли участие шесть пермских спортсменов. Так, в дисциплине «скорость» среди девушек 14-15 лет выступила еще одна пермячка Варвара Лузина. Остальные соревновались в дисциплине «трудность».

Первенство Европы по скалолазанию – одно из крупнейших соревнований для молодых спортсменов. Впервые оно прошло в 2017 году в Перми. В 2019 году организаторами выступили Европейский совет Международной федерации скалолазания, Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России и Воронежская областная федерация скалолазания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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