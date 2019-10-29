Елена Темникова на своем концерте в Перми будет дарить подарки зрителям

СЕГОДНЯ 16:19 2019-10-29T16:19:26+03:00

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В рамках масштабного тура «TEMNIKOVA TOUR 2019», насчитывающего 25 городов, королева российского дип-хауса Елена Темникова презентует новый альбом «TEMNIKOVA 4», который отличается особой лиричностью, глубиной и обволакивающим звучанием, а также исполнит хиты с трех предыдущих альбомов.

С помощью специального приложения дополненной реальности (AR) установленного на телефон каждый зритель сможет стать полноценным участником завораживающего шоу и не только услышать любимую стильную музыку, но и увидеть ее «виртуальную душу» своими глазами.

Также все зрители шоу смогут принять участие в интерактивной игре, которая будет происходить прямо во время концерта. Зрители будут собирать предметы, ускорения, резать объекты или могут стать участником уникального светового шоу при помощи своего телефона. Кто наберет больше баллов – получит QR-код, с которым может подойти к организаторам тура и забрать уникальный подарок.

Спортивный комплекс им. В. П. Сухарева

Шоссе Космонавтов, 158а

3 ноября в 20.00 (6+)

Билеты: 1200 - 3000 рублей

ИСТОЧНИК KP.RU