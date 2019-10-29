СЕГОДНЯ 16:04 2019-10-29T16:10:23+03:00

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Пермские школьники примут участие в стратегической инициативе главы города «Кадры будущего для регионов. Пермь». Она является логическим развитием проекта ранней профориентации школьников «Золотой резерв». Отбор в «Проектную школу» главы Перми Дмитрия Самойлова проходит до 6 ноября.

Проект «Кадры будущего для регионов. Пермь» инициирован департаментом образования администрации Перми совместно с «Агентством стратегических инициатив» и фондом развития талантливой молодежи «Золотой резерв» впервые. У школьников Перми появится шанс стать лидером «Проектной школы» главы города и под руководством тьюторов из ведущих пермских вузов, а также наставников с пермских предприятий, реализовать собственный авторский социально-значимый проект.

К участию в стратегической инициативе приглашаются школьники 8-10 классов города. Каждый конкурсный этап предполагает активное общение с тьюторами проекта и освоение практических инструментов в реализации идей. Участникам, прошедшим отбор, предстоит очно презентовать свою идею во втором этапе, который пройдет с 11 по 14 ноября. По итогам будут отобраны 120 конкурсантов для дальнейшего участия. «Проектная школа» пройдет в выездном формате на базе курорта Усть-Качка, где в конце ноября команды участников и тьюторов будут разрабатывать и утверждать программу будущего проекта. Реализовывать свои проекты команды будут до апреля 2020 года. Представление результатов проекта состоится на ярмарке проектов в рамках городского фестиваля-конкурса «Поколение Пермь».

Для того, чтобы принять участие в конкурсном отборе и стать участником «Проектной школы» главы города, необходимо иметь заполненное электронное портфолио на сайте (по номинациям «Интеллект», «Социальная деятельность», «Техническое творчество») и заполнить анкету-заявку по ссылке.