2019-10-29T16:10:23+03:00
Общество

Школьники примут участие в стратегической инициативе главы города «Кадры будущего для регионов. Пермь»

Отбор в «Проектную школу» проходит до 6 ноября
Поделиться:
--Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Пермские школьники примут участие в стратегической инициативе главы города «Кадры будущего для регионов. Пермь». Она является логическим развитием проекта ранней профориентации школьников «Золотой резерв». Отбор в «Проектную школу» главы Перми Дмитрия Самойлова проходит до 6 ноября.

Проект «Кадры будущего для регионов. Пермь» инициирован департаментом образования администрации Перми совместно с «Агентством стратегических инициатив» и фондом развития талантливой молодежи «Золотой резерв» впервые. У школьников Перми появится шанс стать лидером «Проектной школы» главы города и под руководством тьюторов из ведущих пермских вузов, а также наставников с пермских предприятий, реализовать собственный авторский социально-значимый проект.

К участию в стратегической инициативе приглашаются школьники 8-10 классов города. Каждый конкурсный этап предполагает активное общение с тьюторами проекта и освоение практических инструментов в реализации идей. Участникам, прошедшим отбор, предстоит очно презентовать свою идею во втором этапе, который пройдет с 11 по 14 ноября. По итогам будут отобраны 120 конкурсантов для дальнейшего участия. «Проектная школа» пройдет в выездном формате на базе курорта Усть-Качка, где в конце ноября команды участников и тьюторов будут разрабатывать и утверждать программу будущего проекта. Реализовывать свои проекты команды будут до апреля 2020 года. Представление результатов проекта состоится на ярмарке проектов в рамках городского фестиваля-конкурса «Поколение Пермь».

Для того, чтобы принять участие в конкурсном отборе и стать участником «Проектной школы» главы города, необходимо иметь заполненное электронное портфолио на сайте (по номинациям «Интеллект», «Социальная деятельность», «Техническое творчество») и заполнить анкету-заявку по ссылке.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Елена Темникова на своем концерте в Перми будет дарить подарки зрителям
В Пермском центре бизнеса проконсультируют предпринимателей по вопросам отмены ЕНВД
Ночью 30 октября перекроют движение на участке Комсомольского проспекта
Продолжается регистрация на Пермский чемпионат по бегу в ползунках «Карапузы, на старт!»
«ПЗСП» принимает участие в международном форуме 100+ Forum Russia
За пермской поликлиникой обнаружили огромную руку
В Пермском крае школьники пытались выкинуть из окна третьего этажа одноклассника
В Перми мотоциклист не справился с управлением и протаранил иномарку
По факту крушения в Прикамье самолета Сеssna 172 возбудили уголовное дело
ГУФСИН отрицает голодовку заключенного в Соликамской колонии № 9
Низкопольные и с кондиционерами: администрация Перми закупит девять новых трамваев
В Прикамье нашли грубые нарушения в содержании Чусовского моста
«Недобросовестные мужчины часто используют в текстах иронию». Пермские ученые научились определять характер человека по комментариям в соцсетях