Ночью 30 октября перекроют движение на участке Комсомольского проспекта

СЕГОДНЯ 15:53 2019-10-29T15:55:26+03:00

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В Перми ночью 30 октября в Перми закроют движение транспорта на участке Комсомольского проспекта, чтобы уложить асфальт.

- Движение будет перекрыто на участке от улицы Ленина до улицы Екатерининской с 00:00 до 06:00 по четной стороне, - сообщили в пресс-службе администрации Перми. - Работы проводятся в рамках реконструкции Комсомольского проспекта.

Напомним, что в к 300-летию Перми Комсомольский проспект приводят в порядок. В скором времени на бульварной части Компроса, идущей посередине улицы, восстановят чугунное ограждение. Оставят те кусочки, которые хорошо сохранились, остальные заменят. А тротуары на аллее выложат гранитной плиткой. Также на бульварной части установят новые скамейки и урны, а по всей улице установят одинаковые светильники с чугунными опорами в стиле «сталинского ампира».

ИСТОЧНИК KP.RU