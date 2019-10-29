Продолжается регистрация на Пермский чемпионат по бегу в ползунках «Карапузы, на старт!»
В Перми продолжается регистрация на чемпионат по бегу в ползунках «Карапузы, на старт!», который состоится 2 ноября в Перми в СК "Победа" на Обвинской, 9.
До 1 ноября оформите заявку на участие в чемпионате любым удобным для вас способом:
- По телефонам нашей редакции - 206-45-00, 206-60-10
- Или отправьте письмо на электронный адрес permkp@phkp.ru
Уточним, что заявки без номера телефона регистрироваться не будут.
В нашем чемпионате участвуют дети до 4 лет. Победители определяются в четырех возрастных категориях:
1. До 1 года.
2. От 1 года до 2 лет
3. От 2 до 3 лет
4. От 3 до 4 лет
В этом году регистрация будет по времени, для каждой возрастной категории отдельно.
9.15 – 9.30 – регистрация первой и второй групп (от 6 месяцев до 1,6 лет);
09.30 – 09.45 – регистрация третьей и четвертой групп (от 1,7 года до 3 лет);
09.45 –10.00 – регистрация пятой группы (от 3 до 4 лет);
10.00 – 10.15 – торжественное открытие
Забег (5 м.) первой группы – 10.15
Забег (5 м.) второй группы – 10.45
Забег (5 м.) третьей группы – 11.15
Забег (10 м.) четвертой группы – 11.45
Забег (10 м.) пятой группы – 12.15
Но, вне зависимости от результатов, ваш ребенок без подарков не останется! Ждем вас всей семьей на нашем празднике. Подробнее о том, что с собой взять на чемпионат, читайте тут.
ИСТОЧНИК KP.RU