2019-10-29T14:48:47+03:00
Общество

Продолжается регистрация на Пермский чемпионат по бегу в ползунках «Карапузы, на старт!»

Заявки принимаются до 1 ноября
Елена КОНОВА
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Все дети получат подаркиВсе дети получат подаркиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми продолжается регистрация на чемпионат по бегу в ползунках «Карапузы, на старт!», который состоится 2 ноября в Перми в СК "Победа" на Обвинской, 9.

До 1 ноября оформите заявку на участие в чемпионате любым удобным для вас способом:

- По телефонам нашей редакции - 206-45-00, 206-60-10

- Или отправьте письмо на электронный адрес permkp@phkp.ru

Уточним, что заявки без номера телефона регистрироваться не будут.

В нашем чемпионате участвуют дети до 4 лет. Победители определяются в четырех возрастных категориях:

1. До 1 года.

2. От 1 года до 2 лет

3. От 2 до 3 лет

4. От 3 до 4 лет

В этом году регистрация будет по времени, для каждой возрастной категории отдельно.

9.15 – 9.30 – регистрация первой и второй групп (от 6 месяцев до 1,6 лет);

09.30 – 09.45 – регистрация третьей и четвертой групп (от 1,7 года до 3 лет);

09.45 –10.00 – регистрация пятой группы (от 3 до 4 лет);

10.00 – 10.15 – торжественное открытие

Забег (5 м.) первой группы – 10.15

Забег (5 м.) второй группы – 10.45

Забег (5 м.) третьей группы – 11.15

Забег (10 м.) четвертой группы – 11.45

Забег (10 м.) пятой группы – 12.15

Но, вне зависимости от результатов, ваш ребенок без подарков не останется! Ждем вас всей семьей на нашем празднике. Подробнее о том, что с собой взять на чемпионат, читайте тут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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