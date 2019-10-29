«ПЗСП» принимает участие в международном форуме 100+ Forum Russia

СЕГОДНЯ 14:15 2019-10-29T14:15:36+03:00

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Международный форум и выставка высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia стартовал 29 октября в Екатеринбурге. ООО «Торговый дом ПЗСП» представляет на выставке окна премиум-класса, идеально подходящие для высотных зданий.

Окна Schüco производства ПЗСП держат ветровую нагрузку, могут быть изготовлены высотой 3 м и более. Благодаря использованию фурнитуры Schüco и фирменных уплотнителей, число рекламаций на качество окон сводится к минимуму.

ПЗСП имеет свой производственный цех, оснащенный согласно требованиями и при технической поддержке фирмы Schüco, многолетний опыт по изготовлению и установке пластиковых окон. Предприятие постоянно обучает своих сотрудников и повышает их квалификацию.

Отметим, что поставки окон ПЗСП ведет на объекты по всей России: Пермь, Ижевск, Казань, Екатеринбург, и даже за ее пределы, например, в Монголию.

Заказать окна, конструкции из ПВХ, а также изделия из закаленного стекла можно у менеджеров ПЗСП по телефону 8(800)300-79-77.