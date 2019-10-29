2019-10-29T11:55:38+03:00
Общество

За пермской поликлиникой обнаружили огромную руку

Необычную скульптуру установили на улице Островского
Елена КОНОВА
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Фото очевидцаФото очевидца
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- Это что такое? - удивляются и даже пугаются прохожие, увидев огромную руку за поликлиникой.

Очевидцы прислали в нашу редакцию фотографию руки, которая появилась за женской консультацией на улице Островского. Непонятно, когда скульптуру там установили, а, главное, зачем. Что она символизирует? На эти вопросы ответов пока нет.

- Я понимаю, устанавливают фонтаны, памятники-копилки бездомному коту, какие-то необычные арт объекты как, например, домики для пчел у дамбы, - говорит пермячка. - Но руку-то зачем устанавливать? Какой она посыл несет в себе? Тем более за поликлиникой. Может, ее и выкинули, конечно, но она уж слишком большая, чтобы один человек на себе ее дотащил.

Ранее мы разбирались в теме "37 ржавых скульптур в центре Перми: хлам из железяк или арт-объекты?". Ведь на их содержание в год выделяется больше миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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