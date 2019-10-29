В Перми мотоциклист не справился с управлением и протаранил иномарку

СЕГОДНЯ 10:47 2019-10-29T10:47:27+03:00

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Утром во вторник, 29 октября, в Мотовилихинском районе Перми произошло ДТП, в результате которого один человек попал в больницу.

- Авария произошла около девяти часов утра, - сообщили «КП-Пермь» в пресс-службе ГИБДД по городу Перми. – По улице Уральской со стороны улицы Крупской двигался мотоцикл Honda под управлением 34-летнего водителя. В районе дома № 119 он не справился с управлением и столкнулся с впереди идущей в попутном направлении иномаркой Opel Astra.

Итог ДТП: водитель мотоцикла попал в больницу с травмой головы. Сейчас по факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.

«Рядом с местом аварии образовалась пробка», «Тут снегоход уже надо к сезону готовить, а они все на мопедах ездят», «На улице дожди были, сейчас минус. Куда на мотоцикле в такую погоду!?», - комментируют случившееся в соцсетях пермяки.

ИСТОЧНИК KP.RU