По факту крушения в Прикамье самолета Сеssna 172 возбудили уголовное дело
Транспортные следователи возбудили уголовное дело по факту крушения в минувшую субботу легкомоторного самолета и гибели пилота. Ранее они выложили видео с места авиакатастрофы.
Напомним, председатель краевой федерации легкомоторной авиации Геннадий Белоглазов вылетел утром 26 октября на своей личной Sessna 172 с аэродрома «Нижнее Городище» в Частинском районе в аэропорт «Фролы», чтобы пройти там авиатехосмотр. Но в полдень его самолет пропал с радаров.
Место крушения и погибшего пилота обнаружили лишь в понедельник днем в лесу возле поселка Аннинск в Пермском районе.
- Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту крушения легкомоторного самолета «Сеssna 172», в результате которого погиб пилот, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека, - сообщили в следственном ведомстве.
В Уральском следственном управлении объяснили, что никаких версий следователи пока не рассматривают – они будут ждать выводов комиссии Международного авиационного комитета.
Видео с места крушения самолета в Прикамье.Видео Уральского следственного управления СК РФ
- Члены комиссии МАК должны прибыть на место крушения самолета в среду, - сообщили в управлении. – Место катастрофы сейчас охраняется. С места происшествия изъяли образцы топлива, копии документов, которые нашли на борту воздушного судна и спутниковый навигатор. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Допрашиваются свидетели.
Ранее транспортные следователи сообщали, что пилот вылетел, не согласовав план полета с Росавиацией.
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ИСТОЧНИК KP.RU