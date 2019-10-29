По факту крушения в Прикамье самолета Сеssna 172 возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:33 2019-10-29T10:33:07+03:00

Sessna упала в тайге. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

В среду следователи ждут прибытия на место катастрофы членов комиссии МАК [видео]

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Транспортные следователи возбудили уголовное дело по факту крушения в минувшую субботу легкомоторного самолета и гибели пилота. Ранее они выложили видео с места авиакатастрофы.

Напомним, председатель краевой федерации легкомоторной авиации Геннадий Белоглазов вылетел утром 26 октября на своей личной Sessna 172 с аэродрома «Нижнее Городище» в Частинском районе в аэропорт «Фролы», чтобы пройти там авиатехосмотр. Но в полдень его самолет пропал с радаров.

Место крушения и погибшего пилота обнаружили лишь в понедельник днем в лесу возле поселка Аннинск в Пермском районе.

- Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту крушения легкомоторного самолета «Сеssna 172», в результате которого погиб пилот, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека, - сообщили в следственном ведомстве.

В Уральском следственном управлении объяснили, что никаких версий следователи пока не рассматривают – они будут ждать выводов комиссии Международного авиационного комитета.

Видео с места крушения самолета в Прикамье.Видео Уральского следственного управления СК РФ

- Члены комиссии МАК должны прибыть на место крушения самолета в среду, - сообщили в управлении. – Место катастрофы сейчас охраняется. С места происшествия изъяли образцы топлива, копии документов, которые нашли на борту воздушного судна и спутниковый навигатор. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Допрашиваются свидетели.

Ранее транспортные следователи сообщали, что пилот вылетел, не согласовав план полета с Росавиацией.

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ИСТОЧНИК KP.RU