ГУФСИН отрицает голодовку заключенного в Соликамской колонии № 9
В пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю прокомментировали публикации о голодовке заключенного в скандальной Соликамской колонии, появившиеся в СМИ.
- В связи с появившимися в Интернете публикациями об объявлении голодовки осужденным Анатолием Мирошниченко, сообщаем, что данная информация не соответствует действительности, - говорится в сообщении пресс-службы ГУФСИН России по Пермскому краю. - Документов на объявление голодовки от осужденного в администрацию учреждения не поступало. Пищу он принимает.
28 октября колонию посетил Березниковский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Никаких жалоб и заявлений от осужденных в адрес прокурора не поступало, более того сам осужденный Мирошниченко в разговоре с прокурором опроверг информацию о голодовке.
Напомним, в скандальной Соликамской колонии за последнее время произошли несколько ЧП. В конце сентября в сеть попало видео, снятое здесь, на котором зэки надругались над заключенным, а потом избили его. Через несколько недель здесь совершил самоубийство один из заключенных.
ИСТОЧНИК KP.RU