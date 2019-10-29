ГУФСИН отрицает голодовку заключенного в Соликамской колонии № 9

СЕГОДНЯ 10:28 2019-10-29T10:31:50+03:00

Накануне в колонию приезжал прокурор, он беседовал с осужденным Мирошниченко, жалоб от него не поступало. Фото: архив "КП"

Накануне в колонию приезжал прокурор, он беседовал с этим осужденным, жалоб от него не поступало

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В пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю прокомментировали публикации о голодовке заключенного в скандальной Соликамской колонии, появившиеся в СМИ.

- В связи с появившимися в Интернете публикациями об объявлении голодовки осужденным Анатолием Мирошниченко, сообщаем, что данная информация не соответствует действительности, - говорится в сообщении пресс-службы ГУФСИН России по Пермскому краю. - Документов на объявление голодовки от осужденного в администрацию учреждения не поступало. Пищу он принимает.

28 октября колонию посетил Березниковский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Никаких жалоб и заявлений от осужденных в адрес прокурора не поступало, более того сам осужденный Мирошниченко в разговоре с прокурором опроверг информацию о голодовке.

Напомним, в скандальной Соликамской колонии за последнее время произошли несколько ЧП. В конце сентября в сеть попало видео, снятое здесь, на котором зэки надругались над заключенным, а потом избили его. Через несколько недель здесь совершил самоубийство один из заключенных.

ИСТОЧНИК KP.RU