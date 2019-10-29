2019-10-29T09:30:02+03:00
Общество

В Прикамье нашли грубые нарушения в содержании Чусовского моста

Должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности
Екатерина ГАСПЕР
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Нарушения на Чусовском мосту устранили.Нарушения на Чусовском мосту устранили.Фото: архив "КП"
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Как сообщает издание «Business Class», сотрудники Пермской транспортной прокуратуры провели проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства и пришли к выводу, что освещение сигнализации на Чусовском мосту не соответствовало требованиям. Это должна была сделать эксплуатирующая организация «Стройтрансгаз».

Из-за того, что рабочее состояние судоходной сигнализации моста не было обеспечено, могли возникнуть чрезвычайные ситуации и происшествия как на водном, так и на автомобильном транспорте, подчеркивает Пермская транспортная прокуратура.

После проверки транспортный прокурор внес руководителю эксплуатирующей организации представление. В результате нарушения были устранены, а четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Один человек, по чьей вине были допущены нарушения закона, получил штраф по решению Камского линейного отдела Волжского управления Госморречнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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