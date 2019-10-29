2019-10-29T09:11:42+03:00
Наука

«Недобросовестные мужчины часто используют в текстах иронию». Пермские ученые научились определять характер человека по комментариям в соцсетях

Сотрудники Пермского университета запатентовали программу
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Программа «BFI CNN Detector», разработанная лингвистами и математиками ПГНИУ, позволяет с точностью до 70 процентов определять психологические параметры пользователей социальных сетей на основе текстов их комментариев.

- В ходе исследования мы смогли установить некоторые закономерности. Например, в текстах мужчин почти нет извинений, а у женщин они частотно присутствуют. Мужчины, для которых характерна недобросовестность, часто в своих текстах используют сарказм и иронию, – рассказал профессор кафедры теоретического и прикладного языкознания ПГНИУ Константин Белоусов.

Ученые также отмечают, что люди, которые часто шутят, проявляют враждебность и признаки интровертности. Пользователи, у которых в текстах присутствует сочувствие, чаще всего доброжелательные и консервативные.

Для разработки программы были изучены более двадцати тысяч текстов пользователей, которые анализировались по стилистике, жанрам, реактивности, информативности. Сейчас программа «BFI CNN Detector» запатентована и передана в Минобрнауки РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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