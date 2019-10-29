В Перми может появиться канатная дорога
В Перми могут построить пассажирскую подвесную канатную дорогу. Как сообщает Business Class, с предложением к властям края обратилась французская компания Poma.
- Канатная дорогая может соединить железнодорожный вокзал Пермь II и ТРК «СпешиLove» на правом берегу Камы, - сообщает издание.
Длина дороги может составить почти 4 тысячи метров. Она будет иметь 18 кабин вместимостью до 10 человек, а это значит, что дорога позволит перевозить 500 человек в час.
- Краевые власти выразили готовность к обсуждению проекта и попросили дополнительно направить предложения по источникам финансирования работ, - сообщает Business Class.
Ранее в Перми уже обсуждали возможное строительство канатной дороге. В 2013 году инвестор из Франции обращался к властям, но не нашел поддержки для начала реализации проекта.
ИСТОЧНИК KP.RU