2019-10-29T09:03:42+03:00
Общество

В Перми может появиться канатная дорога

Власти готовые обсудить проект
Елена КОНОВА
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А в Москве уже сейчас идет строительство канатной дороги у "Воробьевых гор"А в Москве уже сейчас идет строительство канатной дороги у "Воробьевых гор"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Перми могут построить пассажирскую подвесную канатную дорогу. Как сообщает Business Class, с предложением к властям края обратилась французская компания Poma.

- Канатная дорогая может соединить железнодорожный вокзал Пермь II и ТРК «СпешиLove» на правом берегу Камы, - сообщает издание.

Длина дороги может составить почти 4 тысячи метров. Она будет иметь 18 кабин вместимостью до 10 человек, а это значит, что дорога позволит перевозить 500 человек в час.

- Краевые власти выразили готовность к обсуждению проекта и попросили дополнительно направить предложения по источникам финансирования работ, - сообщает Business Class.

Ранее в Перми уже обсуждали возможное строительство канатной дороге. В 2013 году инвестор из Франции обращался к властям, но не нашел поддержки для начала реализации проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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