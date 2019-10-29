2019-10-29T08:43:30+03:00
Происшествия

В полиции рассказали подробности вечерней аварии в центре Перми

Автобус сбил пешехода, когда тот переходил дорогу на зеленый свет
Алена ОВЧИННИКОВА
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Скриншот с @chp_59 в InstagramСкриншот с @chp_59 в Instagram
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Вечером 28 октября в центре Перми водитель автобуса сбил пешехода. ДТП произошло на пересечении улиц Пушкина и Сибирской. Кадры с места аварии попали в соцсети. Утром, 29 октября причины аварии прокомментировали в полиции.

- ДТП произошло в 20.14 в Ленинском районе, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - По улице Сибирской двигался пассажирский автобус под управлением 40-летнего местного жителя. В районе дома № 22А при повороте направо водитель допустил наезд на 61-летнего мужчину.

Пешеход пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадавший с многочисленными травмами головы был госпитализирован в больницу.

По факту аварии сотрудники ГИБДД возбудили дело об административном правонарушении и проведении административного расследования по ст. «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

ИСТОЧНИК KP.RU

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