2019-10-29T07:47:10+03:00
Происшествия

Из-за урагана более пяти тысяч человек в Прикамье остались без электричества

Энергетики устраняют последствия шквалистого ветра
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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--Фото: архив "КП"
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Накануне, 28 октября, в результате шквалистого ветра в Пермском крае произошли обрывы линий электропередачи.

Из-за неблагоприятных погодных условий произошли нарушения на объектах электросетей. Без энергоснабжения оставалось порядка 50 населенных пунктов Прикамья, в которых проживает более пяти тысяч трехсот человек.

По состоянию на 22 часа 15 минут местного времени 28 октября оставались обесточенными порядка 1000 человек в 28 населенных пунктах.

Основной объем аварийно-восстановительных работ сосредоточен в зоне ответственности Кунгурских, Очерских, Чайковских и Чусовских электрических сетей. Ход восстановления электроснабжения контролирует оперативный штаб «Пермэнерго».

Напомним, что из-за урагана в Перми были повреждены остановки, кровля зданий, упали деревья, из-за чего пострадало четыре машины, два светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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