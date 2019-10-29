2019-10-29T07:47:00+03:00
Общество

В Перми временно отключат два светофора

Пешеходов и водителей просят быть внимательней
Андрей МАТЛИН
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Два перекрестка в Перми станут нерегулируемыми. Фото: архив "КП".Два перекрестка в Перми станут нерегулируемыми. Фото: архив "КП".
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В Пермской дирекции дорожного движения предупредили пермских водителей и пешеходов о том, что сегодня, во вторник, в Перми отключат светофоры на двух перекрестках. В связи с этим пешеходные переходы здесь станут нерегулируемыми.

- Отключения светофоров произойдут в Орджоникидзевском и Индустриальном районах, - сообщили в дорожном ведомстве. – 29 октября с 09.00 до 18.00 не будут работать светофорный объект на перекрестке улиц Первомайская и Александра Щербакова и на пересечении шоссе Космонавтов и улиц Промышленная и Оверятская. Специалисты Орджоникидзевской и Южной электросетей будут проводить здесь профилактические работы.

Автодорожники предупреждают, что водителям нужно будет внимательными и строго соблюдать правила проезда нерегулируемых перекрестков и переходов. В частности – пропускать пешеходов на «зебрах».

ИСТОЧНИК KP.RU

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