В Перми временно отключат два светофора

СЕГОДНЯ 07:43 2019-10-29T07:47:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пермской дирекции дорожного движения предупредили пермских водителей и пешеходов о том, что сегодня, во вторник, в Перми отключат светофоры на двух перекрестках. В связи с этим пешеходные переходы здесь станут нерегулируемыми.

- Отключения светофоров произойдут в Орджоникидзевском и Индустриальном районах, - сообщили в дорожном ведомстве. – 29 октября с 09.00 до 18.00 не будут работать светофорный объект на перекрестке улиц Первомайская и Александра Щербакова и на пересечении шоссе Космонавтов и улиц Промышленная и Оверятская. Специалисты Орджоникидзевской и Южной электросетей будут проводить здесь профилактические работы.

Автодорожники предупреждают, что водителям нужно будет внимательными и строго соблюдать правила проезда нерегулируемых перекрестков и переходов. В частности – пропускать пешеходов на «зебрах».

ИСТОЧНИК KP.RU