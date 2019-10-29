В результате урагана в Перми пострадали два человека

СЕГОДНЯ 07:38 2019-10-29T07:38:34+03:00

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28 октября в Перми прошел настоящий ураган - сильный ветер срывал крыши остановок и подъездов, плитки с домов, рекламные щиты, валил деревья. Так, вечером без электричества остались микрорайоны Ива и Архирейка - всего около 500 человек. После аварийных работ электроснабжение было восстановлено.

В результате урагана два человека получили травмы. Около 6 вечера с остановки Белинского ветром сорвало крышу и отбросило в сторону 41-летнего мужчины. Он получил рану голеностопа, его отвезли в больницу.

- Еще одну травму получил 70-летний пенсионер - в него прилетел лист оторвавшегося железа, - сообщил наш источник. - Это случилось на улице Николая Островского. Пострадавшего мужчину отвезли в больницу с раной головы.

Также мы сообщали о том, что в Чайковском на девочку упало дерево. Она получила травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU