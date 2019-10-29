2019-10-29T07:38:34+03:00
Происшествия

В результате урагана в Перми пострадали два человека

Медики отвезли мужчин в больницу
Елена КОНОВА
Поделиться:
--Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

28 октября в Перми прошел настоящий ураган - сильный ветер срывал крыши остановок и подъездов, плитки с домов, рекламные щиты, валил деревья. Так, вечером без электричества остались микрорайоны Ива и Архирейка - всего около 500 человек. После аварийных работ электроснабжение было восстановлено.

В результате урагана два человека получили травмы. Около 6 вечера с остановки Белинского ветром сорвало крышу и отбросило в сторону 41-летнего мужчины. Он получил рану голеностопа, его отвезли в больницу.

- Еще одну травму получил 70-летний пенсионер - в него прилетел лист оторвавшегося железа, - сообщил наш источник. - Это случилось на улице Николая Островского. Пострадавшего мужчину отвезли в больницу с раной головы.

Также мы сообщали о том, что в Чайковском на девочку упало дерево. Она получила травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье нашли грубые нарушения в содержании Чусовского моста
«Недобросовестные мужчины часто используют в текстах иронию». Пермские ученые научились определять характер человека по комментариям в соцсетях
В Перми может появиться канатная дорога
В полиции рассказали подробности вечерней аварии в центре Перми
Из-за урагана более пяти тысяч человек в Прикамье остались без электричества
В Перми временно отключат два светофора
В Прикамье волонтеры объявили сбор на поиски женщины с тростью
В центре Перми автобус сбил пешехода
Следователи опубликовали видео с места крушения частного самолета в Пермском крае
«Нам теперь жутко тут ходить!» В центре Перми ветер забросил остановочный комплекс на автомобиль
В Перми расторгли договор с застройщиком детской поликлиники
В Пермском крае на ребенка упало дерево
В Прикамье нефтяники утаили налогов на 600 миллионов рублей
40-летний житель Пермского края из ревности зарезал знакомого
Пермяки жалуются на "закладки" с наркотиками, которые прячут во дворах и в подъездах
В Перми из-за сильного ветра сорвало крышу остановки "Универсам"
Мама умершей в Шанхае 15-летней пермской модели попросила прекратить расследование
Итоги муниципальных выборов в Пермском крае: средняя явка превысила 36,3 %
За ручку, которой можно открыть дверь без ключа, пермские школьники получили в Индонезии золотую медаль
В Пермском крае местами прошел ураган
Пилот, который погиб в Пермском крае, не получал разрешения на вылет