В Прикамье волонтеры объявили сбор на поиски женщины с тростью

СЕГОДНЯ 06:03 2019-10-29T06:03:18+03:00

Последний раз ее видели в Лысьве несколько дней назад

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В Лысьве пропала 80-летняя Нина Георгиевна Шубина. Последний раз женщину видели 25 октября в районе дома № 16 по улице Чапаева. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

В день пропажи Нина Шубина была одета в серый берет, коричневое пальто, синюю кофту, юбку кофейного цвета, черные сапоги. Приметы женщины: рост 150-155 сантиметров, среднее телосложение, седые волосы с залысинами. Женщина передвигается с тростью.

Волонтеры поискового отряда "Регион 59" объявили сбор на поиски Нины Шубиной. Первый раз он прошел вечером 28 октября, но не дал результатов. Второй сбор назначен на 29 октября в 12:00, место - Лысьва, ул. Чапаева, 16, последний подъезд. Для поисков потребуется теплая одежда, непромокаемая обувь, светоотражающий жилет или яркая деталь на одежде, фонари. Также волонтеры просят помощи в расклейке ориентировок.

Всех, кому известно о местонахождении Нины Георгиевны, просят сообщить по телефону 102 или 8 (342) 241-36-40, 8 (34249) 6-05-02.

ИСТОЧНИК KP.RU