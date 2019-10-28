В центре Перми автобус сбил пешехода
Видео с места ЧП появилось в соцсетях
Скриншот с @chp_59 в Instagram
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Пользователи соцсетей сообщили о том, что вечером в центре Перми произошла авария. В аккаунте chp_59 в Instagram появилось видео с места происшествия. На видео видно, что на углу улиц Сибирская и Пушкина стоит машина "скорой помощи" и автобус, перед которым лежит человек.
- На дорогах сегодня очень плохая видимость, фонари не справляются, людей на пешеходных переходах почти не видно, особенно, если они в темной одежде, - комментируют пользователи сети.
Пока информации о том, в каком состоянии находится пострадавший пешеход, нет.
ИСТОЧНИК KP.RU