В центре Перми автобус сбил пешехода

СЕГОДНЯ 20:50 2019-10-28T20:53:52+03:00

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Пользователи соцсетей сообщили о том, что вечером в центре Перми произошла авария. В аккаунте chp_59 в Instagram появилось видео с места происшествия. На видео видно, что на углу улиц Сибирская и Пушкина стоит машина "скорой помощи" и автобус, перед которым лежит человек.

- На дорогах сегодня очень плохая видимость, фонари не справляются, людей на пешеходных переходах почти не видно, особенно, если они в темной одежде, - комментируют пользователи сети.

Пока информации о том, в каком состоянии находится пострадавший пешеход, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU