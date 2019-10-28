Следователи опубликовали видео с места крушения частного самолета в Пермском крае
В пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ опубликовали видео с места крушения частного самолета в Пермском крае. На видео видно, какие сильные механические повреждения получило воздушное судно, приземлившись в густом лесу.
- По предварительным данным, пилот не проводил оценку годности самолета, не составил план полета и не получил разрешение на него в службах авианавигации, - сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте. - Также он не уведомил службы о намерении провести полет.
Напомним, пропавший самолет нашли утром. Его разыскивали с 26 октября - самолет вместе с пилотом пропал после вылета с аэродрома Нижнее Городище. За штурвалом находился председатель Федерации сверхлегкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов. Он был опытным пилотом.
Самолет нашли утром 28 октября, спустя три дня с начала поисков, недалеко от поселка Аниннск. Пилота обнаружили в кабине. К сожалению, он погиб.
Видео с места крушения самолета в Прикамье.Видео Уральского следственного управления СК РФ
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ИСТОЧНИК KP.RU