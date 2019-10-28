«Нам теперь жутко тут ходить!» В центре Перми ветер забросил остановочный комплекс на автомобиль
Вдоль остановки Чернышевского в микрорайоне Островский в Перми не так давно установили ограждение из коричневых листов металлопрофиля - для безопасности ожидающих пассажиров. За ним затеяли стройку. Паспорта объекта на заборе не было. Зато на нем красовалась горделивая надпись: «Мы делаем город лучше!»
Улетевшими досками забора раздавило автомобиль.Фото: Андрей МАТЛИН
И вот этот-то «безопасный» забор сегодня вечером в понедельник как пушинку подхватил ветер. Часть листов и деревянные брусья он забросил на автомобиль «Лада Калина», припаркованный напротив через дорогу. «Тут ремонта тысяч на восемьдесят!» - сокрушается теперь водитель Владислав. Некоторые железяки улетели в сквер. Рухнувшие секции перегородили пешеходный переход, а сорванные провода – дорогу на улице Белинского. Люди обходят завалы прямо по шоссе, а водители с испугом притормаживают.
На этой рухнувшей заборной секции было написано: "Сделаем наш город лучше!"Фото: Андрей МАТЛИН
Вдоль оставшегося забора стоят люди и вздрагивают при каждом порыве ветра – тот ходит ходуном.
«Больше нам стоять негде!- говорит Ольга, которая держит за руку двух девочек. – Нам вообще теперь тут жутко ходить. И кто это придумал вдоль остановки такой ненадежный забор устанавливать?
Ветер наделал и других бед в городе.
В единую диспетчерскую службу поступило 22 сообщения о последствиях прохождения шквалистого ветра - о повреждении остановочных комплексов, рекламного щита, кровли, об упавших деревьях, о перевернутых мусорных урнах. В парке имени Чехова шквал повредил смотровую площадку. В Орджоникидзевском районе из-за шквалистого ветра произошел порыв на сетях электроснабжения в микрорайонах Химики, Нижняя и Верхняя Мостовая, электрики занимаются восстановлением сети.
ИСТОЧНИК KP.RU