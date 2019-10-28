В Перми расторгли договор с застройщиком детской поликлиники

СЕГОДНЯ 16:51 2019-10-28T16:57:26+03:00

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Власти расторгли договор с застройщиком детской поликлиники на улице Шишкина, 20. Это Кировский район Перми. Как сообщает издание Business Class, причиной стало то, что подрядчик нарушил сроки работы. Клинику должны были построить к концу года.

- И это несмотря на то, что изначально по договору поликлиника должна была быть построена еще год назад, - сообщили издание со ссылкой на минстрой. - Сперва проблема обострялась еще и тем, что к нам с большой задержкой поступило федеральное финансирование. Однако, когда проблема была решена, подрядчику ничто не мешало мобилизоваться и закончить строительство в срок.

На сегодняшний день в поликлинике не закончены внутренние отделочные работы, отопления и энергоснабжения тоже нет. Готовность объекта - 65 %. А на площадках работают всего по 20 человек.

- Сразу после расторжения договора с ООО «Инжстрой» будет проведен конкурс, в рамках которого выберут нового подрядчика, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU