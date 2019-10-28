В Пермском крае на ребенка упало дерево

СЕГОДНЯ 16:16 2019-10-28T16:20:49+03:00

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В обеденное время в Чайковском случилось ЧП - на школьницу упало дерево. Ее мама в соцсетях рассказала, что девочка шла в школу, когда все произошло. У ребенка сильные ушибы.

- На место выезжала бригада медиков "скорой помощи", - сообщили в пресс-службе минздрава. - Девочка будет проходить лечение дома.

Тем временем, мама в соцсетях ищет свидетелей инцидента, чтобы обратиться позже в полицию.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми прошел шторм, в результате которого снесло крышу остановки "Универсам". Между тем, в южной части региона утром шел умеренный дождь, то на северной части выпал снег. Синоптики предполагают, что в результате снегопада в Соликамске и Березниках высота снежного покрова может достигнуть 10 см. А в ночь на вторник ожидается резкое понижение температуры воздуха до -7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU