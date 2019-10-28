2019-10-28T15:57:00+03:00
Общество

В Прикамье нефтяники утаили налогов на 600 миллионов рублей

Руководителю и главбуху нефтегазового предприятия грозит до 6 лет
Андрей МАТЛИН
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Фото: архив "КП".Фото: архив "КП".
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Более 600 миллионов рублей, как полагают следователи, лишился бюджет по вине директора и главного бухгалтера чайковской компании «НГД Трейд».

- Руководители крупного предприятия в сфере нефтегазовой промышленности обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - С января 2012 по март 2014 года они умышленно включали в налоговые декларации по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость ложные сведения. позволило получить необоснованную налоговую выгоду в виде неуплаченных налога на прибыль и налога на добавленную стоимость в особо крупном размере в сумме 606 миллионов 700 тысяч рублей.

Часть денег уже удалось вернуть в казну.

- Возмещен ущерб в размере 222,8 миллиона рублей, - рассказали в следственном ведомстве. - Теперь обвиняемых будут судить.

Им грозит до 6 лет лишения свободы.

Расследованием громкого дела занимались следователи третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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