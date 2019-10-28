2019-10-28T15:06:36+03:00
Происшествия

40-летний житель Пермского края из ревности зарезал знакомого

Его уже задержали
Елена КОНОВА
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--Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого. По версии следователей, вечером 24 октября мужчина поссорился со своим 21-летним знакомым, к которому приревновал девушку. Он схватил нож и ударил парня в грудь. Тот скончался на месте от полученного ранения.

- Нападавший спрятал нож и сбежал, однако уже через несколько часов он был задержан, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Выяснилось, что мужчина уже сидел за решеткой и недавно освободился по УДО. Там он отбывал наказание за умышленное тяжкое преступление.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В ближайшее время решается вопрос об избрании меры пресечение.

- Расследование продолжается, выясняются все обстоятельства преступления, - добавили в пресс-службе.

Ранее мы рассказывали о том, что после исчезновения пермяка, за которым гналась толпа мужчин, возбудили уголовное дело по статье "убийство".

ИСТОЧНИК KP.RU

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