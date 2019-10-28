В Перми из-за сильного ветра сорвало крышу остановки "Универсам"

СЕГОДНЯ 14:05 2019-10-28T14:11:48+03:00

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28 октября в Перми прошел настоящий ураган, порывы ветра достигали 20 метров в секунду. В паблике "Пермь Активная" сообщили о том, что в результате непогоды сорвало крышу остановки "Универсам". а также оторвало стенки. Информации о пострадавших в результате инцидента пока нет.

Между тем, в комментариях к посту уже возмущаются ненадежностью остановок.

Ранее мы рассказывали о погоде в Пермском крае. 28 октября в регионе наблюдается комплекс неблагоприятных явлений природы. Погода на протяжении дня менялась уже несколько раз - от небольшого дождя до урагана. И если в южной части утром шел умеренный дождь, то на севере выпал снег - в Соликамске и Березниках высота снежного покрова может достигнуть 10 см. А в ночь на вторник ожидается прояснение и понижение температуры воздуха до -7 градусов в Пермском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU