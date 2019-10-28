2019-10-28T13:53:48+03:00
Досуг

Пермяки, пришедшие на концерт Елены Темниковой, примут участие в розыгрыше итальянского автомобиля за 5 миллионов

Выступление певицы пройдет в СК им. В. П. Сухарева
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В рамках масштабного тура «TEMNIKOVA TOUR 2019», насчитывающего более 30 городов, королева российского дип-хауса Елена Темникова презентует новый альбом «TEMNIKOVA 4», который отличается особой лиричностью, глубиной и обволакивающим звучанием, а также исполнит хиты с трех предыдущих альбомов.

С помощью специального приложения дополненной реальности (AR) установленного на телефон каждый зритель сможет стать полноценным участником завораживающего шоу и не только услышать любимую стильную музыку, но и увидеть ее «виртуальную душу» своими глазами.

Помимо интерактивного опыта на площадке, все зрители шоу смогут принять участие в розыгрыше итальянского автомобиля Abarth стоимостью 5 миллионов рублей. Этот спортивный luxury car будет на 100% уникальным, так как создается исключительно на заказ. Подробности акции - на сайте tour. temnikova. ru.

Спортивный комплекс им. В. П. Сухарева

Шоссе Космонавтов, 158а

3 ноября в 20.00 (6+)

Билеты: 1200 - 3000 рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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