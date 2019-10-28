2019-10-28T13:05:29+03:00
Общество

Итоги муниципальных выборов в Пермском крае: средняя явка превысила 36,3 %

Никаких нарушений выявлено не было
Елена КОНОВА
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--Фото: архив "КП"
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27 октября в Пермском крае прошли муниципальные выборы депутатов Дум Уинского, Гайнского, Косинского, Кочевского, Кудымкарского, Юрлинского, Юсьвинского муниципальных округов, а также довыборы депутата Гремячинской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 3.

Как сообщили в пресс-службе администрации губернатора, выборы прошли спокойно и без жалоб, нарушений также никаких не выявили. Средняя явка превысила 36,3 %.

- Самая высокая явка по краю зафиксирована на выборах Думы Кочевского муниципального округа, - сообщили в пресс-службе. - Там проголосовали 48,23% избирателей. Высокая явка также на выборах депутатов Дум Юсьвинского (38,84%) и Юрлинского (36,64%) муниципальных округов. В пресс-службе уточнили, что кандидаты от партии «Единая Россия» получили 73 мандата, кандидаты от ЛДПР - 8, представители КПРФ - 7, а «Справедливая Россия» - 4. Еще 14 мест досталось самовыдвиженцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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