За ручку, которой можно открыть дверь без ключа, пермские школьники получили в Индонезии золотую медаль

СЕГОДНЯ 13:03 2019-10-28T13:55:45+03:00

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В Индонезии завершилась Международная выставка молодых изобретателей IEYI–2019. Пермские школьники получили на ней золотую медаль и несколько спецпризов.

Одиннадцатиклассники школы «Фотоника» Лев Лавров и Олег Неволин представили проект дверной wi-fi-ручки, которую можно открыть без помощи ключа, сообщает портал "Мой город - Пермь". За свое изобретение ребята получили золотую медаль.

- Самая юная участница, третьеклассница Дарья Шейнина, получила три спецприза за свою инновационную разработку, - добавили в городском департаменте образования. - Даша изобрела адаптер, позволяющий регулировать длину провода катетера инсулиновой помпы. Ранее механизмов, подобных этому, не существовало.

Особо оценили ее изобретение делегации Филиппин, Японии и Малайзии. Дарья уже подала документы на получение патента и собирается предложить свою идею производителям инсулиновых помп.

А ученик гимназии №7 Дмитрий Костарев получил спецприз за экстрим-куртку, оснащенную солнечными батареями. Энергия от батарей поступает к нагревательному элементу, обеспечивает работу подсветки, радиомаячка и даже USB-разъема, от которого можно зарядить телефон. Такая куртка пригодится тем, кто может оказаться в экстремальной ситуации, без тепла и связи, например, в лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU