Пилот, который погиб в Пермском крае, не получал разрешения на вылет

СЕГОДНЯ 12:04 2019-10-28T12:04:36+03:00

Он не уведомил авиационные службы о намерении провести полет

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В Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ рассказали подробности о крушении самолета в Прикамье.

Напомним, утром 26 октября с аэродрома Нижнее Городище вылетел частный самолет «Cessna -172», за штурвалом которого находился председатель Федерации сверхлегкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов. Самолет должен был приземлиться на аэродроме во Фролах, но пропал.

Поиски шли три днях, в них участвовали более 160 человек. Самолет нашли утром 28 октября недалеко от Аниннска. Пилота обнаружили в кабине без признаков жизни.

- По предварительным данным, пилот не проводил оценку годности самолета, не составил план полета и не получил разрешение на него в службах авианавигации, - сообщили в пресс-службе СУ на транспорте. - Также он не уведомил службы о намерении провести полет. Проводится проверка, все обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU