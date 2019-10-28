После исчезновения пермяка, за которым гналась толпа мужчин, возбудили уголовное дело по статье "убийство"
После бесследного исчезновения пермяка Евгения Коногорова следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство". Его разыскивают уже второй месяц.
- Мы продолжаем выяснять все обстоятельства произошедшего, - добавили в следственном комитете.
Еще 21 сентября 27-летний Евгений Коногоров пошел вместе с друзьями в клуб. Там у него произошел конфликт с другими отдыхающими. По словам друзей, к жене Евгения начали приставать, после чего началась драка.
- На камерах видно, что их человек 10, а наших - двое, - рассказывала нам жена Евгения. - После чего супруг побежал,а толпа мужиков рванула за ним.
На камерах видеонаблюдения видно, что несколько мужчин гонятся по Сибирской за Евгением Коногоровым, после чего часть из толпы вернулась назад, а молодой человек и еще двое мужчин больше не возвращались.
Как стало известно "КП"-Пермь", по одной из версий молодой человек в ту же ночь мог залезть в бак и там уснуть, а прибывший мусоровоз вывез его на городскую свалку.
Если у вас есть какая-то информация о Евгении, сообщите по телефонам: 102 или 8342 218 88 75, 8-922-240-81-84, 8-982-254-84-64,8-908-266-53-31.
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ИСТОЧНИК KP.RU