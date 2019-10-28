2019-10-28T11:30:40+03:00
Происшествия

После исчезновения пермяка, за которым гналась толпа мужчин, возбудили уголовное дело по статье "убийство"

По одной из версий, Евгений Коногоров мог залезть в мусорный бак и там уснуть
Елена КОНОВА
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После бесследного исчезновения пермяка Евгения Коногорова следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство". Его разыскивают уже второй месяц.

- Мы продолжаем выяснять все обстоятельства произошедшего, - добавили в следственном комитете.

Еще 21 сентября 27-летний Евгений Коногоров пошел вместе с друзьями в клуб. Там у него произошел конфликт с другими отдыхающими. По словам друзей, к жене Евгения начали приставать, после чего началась драка.

- На камерах видно, что их человек 10, а наших - двое, - рассказывала нам жена Евгения. - После чего супруг побежал,а толпа мужиков рванула за ним.

На камерах видеонаблюдения видно, что несколько мужчин гонятся по Сибирской за Евгением Коногоровым, после чего часть из толпы вернулась назад, а молодой человек и еще двое мужчин больше не возвращались.

Как стало известно "КП"-Пермь", по одной из версий молодой человек в ту же ночь мог залезть в бак и там уснуть, а прибывший мусоровоз вывез его на городскую свалку.

Если у вас есть какая-то информация о Евгении, сообщите по телефонам: 102 или 8342 218 88 75, 8-922-240-81-84, 8-982-254-84-64,8-908-266-53-31.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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