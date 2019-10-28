2019-10-28T10:56:19+03:00
Происшествия

В Прикамье закончены поиски пропавшего самолета

Пилот, к сожалению, погиб
Елена КОНОВА
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--Фото: архив "КП"
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Волонтеры сообщили, что пропавший в Пермском крае легкомоторный самолет нашли.

- К сожалению, пилот погиб, - сообщил нам источник в правоохранительных органах.

В субботу, 26 октября, на территории Пермского края пропал частный самолет. «Cessna -172» вылетел в 11:30 с аэродрома Нижнее Городище в Частинском районе Пермского края. Он должен был приземлиться на аэродроме во Фролах. В последний раз пилот вышел на связь над поселком Юго-Камский. После этого самолет пропал.

Судном управлял председатель Федерации сверхлегкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов. Знакомые сообщали, что он - опытный пилот, летал часто.

Поиски шли три дня подряд. В них участвовали более 160 человек - сотрудники МЧС, полицейские, волонтеры. Штаб возглавлял Ибрагимов Ришат, Министр территориальной безопасности Пермского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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