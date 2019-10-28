2019-10-28T09:54:46+03:00
Общество

ПСБ снизил ставки по ипотеке и продлил акции по кредитам на крупную сумму и быстрым выходом на сделку

Самая низкая ставка установлена на кредиты на покупку квартиры в новостройке
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--Фото: Александр ГЛУЗ
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Ставки по ипотечным программам ПСБ снижены в среднем на 0,4 процентных пункта. Новые условия действуют для программ на покупку жилья в новостройке и вторичном рынке, загородную недвижимость, кредиты под залог недвижимости.

«ПСБ последовательно улучшает условия ипотечного кредитования, оперативно реагируя на изменения рынка, чтобы предложить лучшие условия клиентам, — отметила руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина. — В ПСБ действует широкая линейка ипотечных продуктов, а также удобные сервисы получения и обслуживания кредита».

Теперь самая низкая ставка — от 8,3% годовых — установлена на кредиты на покупку квартиры в новостройке. Условие действует при первоначальном взносе от 15% годовых и сумме кредита от 7 млн. руб. для Москвы и Московской области, от 5 млн. руб. для Санкт-Петербурга и Ленинградской области, от 3,5 млн. руб. — для регионов.

Минимальная ставка при покупке квартиры на вторичном рынке — от 8,8% — действует для зарплатных клиентов банка и по программам партнеров сегмента "Platinum" при подписании кредитного договора в течение первых 30 дней после получения положительного решения по кредиту. Ставки в рамках акции действует до 30 ноября текущего года.

«ПСБ также снизил ставки по военной ипотеке - теперь кредит по программе можно взять под 8,85%, как на покупку новой квартиры, так и на рефинансирование действующей ссуды. Для военнослужащих ПСБ предлагает удобные условия обслуживания, возможность быстрого выхода на сделку и дистанционные сервисы оформления кредита», - прокомментировал региональный директор ПСБ в Перми Андрей Клепиков.

ПСБ предлагает широкий выбор программ ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынках. Клиентам доступен сервис дистанционного оформления кредита от подачи заявки до проведения сделки в офисах партнеров. Партнерская сеть ПСБ в сегменте ипотеки насчитывает более 300 компаний на всей территории России, перечень компаний-партнеров доступен на сайте банка. Заемщики ПСБ могут также воспользоваться сервисом заказа оценки недвижимости онлайн на сайте psb-ocenka.ru.

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