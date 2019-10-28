2019-10-28T09:49:45+03:00
Общество

«35 ведер краски и 360 баллончиков». В Перми обновили уникальный авиамузей под открытым небом

На стене у «Пермских моторов» нарисовали раритетные самолеты
Екатерина ГАСПЕР
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Авиамузей вернулся на привычное место - на ограждение вдоль улицы Куйбышева. Фото: АО «ОДК-Пермские моторы»Авиамузей вернулся на привычное место - на ограждение вдоль улицы Куйбышева. Фото: АО «ОДК-Пермские моторы»
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В Перми завершили реконструкцию арт-объекта «Авиамузей под открытым небом», который располагается на ограждении вдоль улицы Куйбышева. В августе граффити с забора начали снимать, что вызвало беспокойство у пермяков. Предприятие АО «ОДК-Пермские моторы» объяснило, что рисунки потеряли свою яркость и целостность, и их нужно обновить.

Напомним, первые изображения самолетов, оснащенных пермскими моторами, появились здесь в 2015 году. В следующем году экспозицию пополнили. Авиамузей был посвящен роли моторостроительного завода № 19 в Великой Отечественной войне. Самолеты были нанесены на ограждение в натуральную величину.

В этом году в ходе реконструкции сняли около 300 метров рисунков. Бетонную поверхность выровняли и подготовили для новых изображений.

Помимо прежних граффити, предприятие подготовило новинки. Так, рисунки стали объемными, максимально реалистичными, появились изображения людей – летчиков, конструкторов, механиков. Добавилось три новых самолета и два двигателя.

- В необычном авиамузее есть изображение Ил-14, на котором летал мой отец Николай Новиков. Здесь даже нанесен его бортовой номер «СССР-13353», - рассказала ведущий специалист диспетчерского отдела АО «ОДК-Пермские моторы» Лариса Калашникова. - Он работал борт-механиком на самолетах, принадлежавших нашему заводу, и часто брал меня с собой в кабину пилота, потому что был на сто процентов уверен в надежности двигателей.

Проект реализовала группа пермских художников под руководством Алексея Щигалева. Для новой экспозиции они использовали 35 ведер фасадной краски и 366 аэрозольных баллончиков на участке в 330 метров. Общая длина всего авиамузея – 990 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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